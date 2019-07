Ounas-spettacolo, in Coppa d’Africa 3 reti e 1 assist in 87 minuti giocati. L’algerino supera Odion Ighalo

Nel tweet pubblicato da OptaPaolo pochi minuti fa leggiamo tutta l’incredibile prestazione di Adam Ounas in questa Coppa d’Africa 2019. I numeri parlano chiaro: per lui 3 reti (doppietta alla Tanzania e gol alla Guinea) e 1 assist. Lo fa in 87 minuti, unico nella storia della competizione ad ottenere un risultato simile in così poco.

Infatti, il giocatore classe 1996 del Napoli, ex Bordeaux, supera anche il nigeriano Odion Ighalo che, nonostante abbia ottenuto gli stessi risultati, lo ha fatto in 280 minuti giocati.