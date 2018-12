L’Inter ha messo nel mirino Ozan Kabak. Il giovane calciatore del Galatasaray piace anche ai grandi club d’Europa

L’Inter pensa al futuro e pensa a OzanKabak. Il giovane difensore centrale, classe 2000, è diventato un titolare della formazione di Terim e ha attirato su di sé le attenzioni di altri grandi club. Secondo Tuttosport, Ausilio ha inviato un uomo di fiducia in occasione della sfida tra Besiktas e Galatasaray proprio per seguire il centrale classe 2000. I nerazzurri vogliono anticipare la concorrenza di Manchester City e Atletico Madrid sul mercato ma per l’ingaggio del giovane calciatore servirà anche l’aiuto di un club amico perché il giovane difensore con il vizio del gol (13 gol in 50 presenze con le giovanili della Nazionale turco) è extracomunitario.

L’Inter non ha posti in rosa e avrà bisogno dell’aiuto di un altro club per portare in Italia il giovane difensore. Kabak ha un contratto con il Galatasaray fino al 2020 ma il club turco è pronto a blindarlo con un nuovo prolungamento del contratto. L’Inter però continua a seguirlo (il calciatore era già stato seguito in occasione del match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca) e pensa al futuro: l’Inter dovrebbe chiudere l’operazione in sinergia con un altro club che dovrebbe ingaggiare ufficialmente il calciatore, tenendolo in rosa per almeno 6 mesi, prima di girarlo all’Inter.