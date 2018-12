Ozil via dall’Arsenal? Emery smentisce le indiscrezioni

Il tecnico dell’Arsenal Unai Emery ha smentito in conferenza stampa le voci di un addio a gennaio di Mesut Ozil

Unai Emery smentisce le voci che vorrebbero un addio nella prossima finestra di mercato di Mesut Ozil. Tra le candidate, anche l’Inter ha rivelato un certo interesse per il giocatore, che sembra invece destinato a rimanere in Inghilterra. Il tecnico spagnolo ha infatti confermato l’importanza del giocatore nell’organico della squadra.

Queste le sue dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia del prossimo turno di Premier League: «Abbiamo bisogno di Ozil. Voglio con noi ogni giocatore che abbia la mentalità giusta per aiutarci. E lui con le sue qualità e caratteristiche può darci una mano. Gli ho detto cosa vogliamo da lui ed è inserito nei 18 convocati per la partita di domani». L’Arsenal è dunque pronto alla sfida contro il Burnley, dove Ozil potrebbe essere il giocatore in più in mezzo al campo.