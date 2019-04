Il Genoa continua a pescare in Turchia. Dopo Gumus, nel mirino dei rossoblù c’è anche il talento Ozyakup, in passato accostato alla Roma

Il Genoa pensa già alla prossima stagione. Il club di Preziosi è alla ricerca di grandi talenti e spera di pescare un altro Piatek, un altro Romero e un altro Kouamé. Il club rossoblù ha puntato il mirino sulla Super Ligt turca. Secondo le ultime indiscrezioni, il Grifone, dopo aver chiuso l’accordo per Sinan Gumus, attaccante classe ’94, di proprietà del Galatasaray, vicinissimo all’intesa definitiva con il Grifone (arriverà a costo zero, nelle prossime settimane saranno limati i dettagli e salvo sorprese il giocatore si aggregherà al Genoa nella prossima stagione) è pronto a piazzare un altro colpo in Turchia. Occhi su Oguzhan Ozyakup.

Il calciatore olandese naturalizzato turco, centrocampista del Besiktas e della nazionale turca, con già 41 presenze all’attivo in nazionale (è un classe ’92) era stato accostato in passato alla Roma ma a fine stagione potrebbe sbarcare in Italia, nel Genoa. Sul giocatore del Besiktas c’è anche l’Empoli. Il club turco lo valuta fra i 5 e i 10 milioni di euro. Dal club genoano è arrivata una frenata ma, nonostante le smentite di rito, il Genoa sta facendo un serio pensiero su Ozyakup.