Padoin Cagliari, l’avventura sarda del Talismano: tutti i numeri

Padoin Cagliari, l’addio dopo tre salvezze consecutive: tutti i numeri del Talismano con il Casteddu

Dopo cinque scudetti consecutivi, nel 2016 Simone Padoin passa al Cagliari neopromosso in Serie A. Il prezzo del cartellino è irrisorio: 600.000 euro. Il motivo è presto detto: nonostante i 32 anni di età, i sardi si assicurano un centrocampista che, nelle tre stagioni successive, diventa pilastro della squadra.

Se con la Juventus (in cinque stagioni), le presenze erano state 107 (tra Serie A, Champions League e Coppa Italia), con il Casteddu il classe 1984 ne totalizza 102 in tre stagioni. Tre salvezze consecutive che in Sardegna sono stati importanti quanto gli scudetti vinti in bianconero. Il jolly di Maran, usato da centrale di centrocampo, mediano, terzino e ala, ha siglato 3 reti in rossoblù e 3 assist. Ora l’addio (qui le parole)…