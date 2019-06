Allenatore Padova, Salvatore Sullo guiderà i veneti in Serie C: la carriera del vice di Ventura sotto la lente di ingrandimento

Salvatore Sullo sarà il nuovo allenatore del Padova (ecco i dettagli) dopo la mancata conferma di Centurioni. Il club veneto ripartirà dalla Serie C con il debutto assoluto di Sullo su una panchina.

L’allenatore di Napoli, infatti, fino ad ora ha fatto esperienza solamente come vice di Gian Piero Ventura seguendole in tutte le sue esperienze: Bari, Torino, Italia e anche nella breve parentesi al Chievo. Ora sarà il momento per Salvatore Sullo di provare le sue capacità da allenatore lontano dal suo “mentore” Ventura. L’obiettivo sarà complicato: riportare il Padova in Serie B.