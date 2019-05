La Ligue One sbarca in Italia: nasce il Padova “made in France”

Nasce il Padova “made in France”. Il nuovo investitore Oughourlian vuole riportare la squadra in Serie A

Il Padova è ormai retrocesso in Serie C dopo una deludente stagione in cadetteria: penultimo posto con appena 29 punti guadagnati. Una volta raggiunto il fondo, si può solo risalire: questa l’idea del nuovo investitore francese Joseph Oughourlian, azionista di maggioranza del Padova, proprietario anche del Lens e del Millonarios.

In una lunga conferenza stampa, la presentazione del nuovo organigramma societario con Boscolo persidente e Pinelli vice. La volontà del magnate francese è quella di riportare la squadra in Serie A: «C’è una piazza fantastica, dei tifosi molto attaccati alla squadra e credo che nel Nordest possa diventare un punto di riferimento. Il Lens l’ho riportato in Serie A. Siamo pronti».