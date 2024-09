Padovan: «SCUDETTO? L’Inter è senza dubbio la più FORTE, ma mi ha SORPRESO una cosa»

Le parole di Giancarlo Padovan, noto giornalista, sulla lotta scudetto in Serie A con l’Inter favorita

Giancarlo Padovan ha parlato a InterNews24 della lotta scudetto in Serie A.

Il campionato di Serie A è iniziato da 3 giornate: cosa ci hanno detto queste prime partite? Quali sono le squadre candidate allo scudetto?

«Ci ha detto innanzitutto che non c’è nessuna squadra a punteggio pieno, e questo è abbastanza sorprendente. Segno evidentemente che c’è un certo equilibrio e che le piccole o le media hanno sorpreso con qualche risultato le grandi, inevitabilmente la partenza è un po’ una partenza falsa. Non c’erano squadre così preparate per fare i 9 punti in 3 partite. Sono dell’avviso che il campionato vero e proprio cominci dopo la pausa. Da lì vedremo chi e come prevarrà. Per quanto riguarda le squadre più attrezzate, mi pare evidente che, anche in queste prime 3 giornate – a parte il pareggio di Genova – l’Inter sia nettamente la più forte. Lo è per organico, per qualità di giocatori che scendono in campo, nell’organizzazione di gioco. È la squadra che produce di più a livello di conclusioni. Tutte queste ragioni pongono l’Inter per me davanti a tutte. Dietro ci metto il Napoli e non posso non metterci questa Juventus, anche se io ero scettico prima che cominciasse il campionato. E poi, nonostante la partenza falsa, io credo ancora all’Atalanta».

A proposito di Palacios, si aspettava questa esclusione dalla lista Champions? Si è dato una spiegazione di come mai Inzaghi abbia puntato su Buchanan nonostante sia ancora infortunato?

«Non lo so, non mi son dato una spiegazione ed evidentemente aveva bisogno di un esterno. O pensa che Buchanan sia adattabile a più ruoli, anche se non mi pare. Mi ha sorpreso perché l’Inter ha fatto di tutto per prendere Palacios, l’ha preso e sul più bello non lo mette in lista. Può darsi che sia ancora fuori condizione, ma mi ha sorpreso e non so spiegare l’esclusione».

