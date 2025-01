Pagelle Torino Juventus, i grandi dubbi del Derby della Mole: Milinkovic colpevole o innocente sul gol di Yildiz? Nico Gonzalez sa fare il centravanti al posto di Vlahovic?

Pagelle Torino Juventus, i dubbi del Derby della Mole: Milinkovic colpevole o innocente sul gol di Yildiz? Analisi e valutazioni

Il bello del giorno dopo, quando si sfogliano i giornali alla ricerca delle pagelle – e non necessariamente con l’ottica del Fantacalcista – è constatare come esistano giudizi sensibilmente differenti. A dimostrazione che il calcio è materia opinabile e quando si stilano le pagelle individuali si creano opinioni anche opposte. Prendiamo il derby della Mole, i due giornali di proprietà di Urbano Cairo e andiamo a misurare quando questa situazione si verifica.



MILINKOVIC – Sì o no? Per il Corriere della Sera il gigante granata merita 6,5: «Solidissimo quando fa muro ai tentativi di Koopmeiners, Nico, Yildiz e Thuram. So incolpa per il gol stappa partita: troppo severo». Opposta La Gazzetta dello Sport, che lo valuta da 5,5: «Il gol di Yildiz è una perla, ma è leggibile e il tiro non è una sassata, anche se angolatissima. Poteva salvarsi».



NICO GONZALEZ – Qui il caso è clamoroso, tanto da chiedersi se non stiamo leggendo di due gare diverse. Per Gazzetta il bianconero è tra i bocciati della serata, stile Koopmeiners, e si prende un 5 secco: «Ha l’alibi di non essere un centravanti di ruolo, ma i gol li ha sempre fatti. L’occasione nel finale andava sfruttata meglio». Il Corriere vede tutt’altro e lo innalza fino al 6,5: «Falso nove nemmeno tanto falso. Sa muoversi eccome da centravanti: sponde, sportellate e una girata volante di sinistro che nel finale spaventa il Toro».