Palacios, la rivelazione dell’agente: «Su di lui anche due club italiani»

Il procuratore di Exequiel Palacios del River Plate a poche settimane dal calciomercato: Inter e Roma sull’argentino classe ’98

Su Exequiel Palacios, centrocampista argentino del River Plate classe 1998, ci sono anche due club italiani: Inter e Roma. Lo ha confermato uno dei procuratori del calciatore parlando ai microfoni di As sulla situazione relativa al futuro del suo assistito. Queste le parole di Renato Corsi, uno degli agenti di Palacios, ai microfoni della testata spagnola: «Sono molti i club interessati a lui, ci hanno chiamato dall’Inter, dalla Roma, dal Wolfsburg… Ma quello che lo è di più è il Real Madrid. I due club, a causa della sospensione di River-Boca, non sono ancora stati in grado di parlare».

Prosegue ancora Corsi che ha aggiunto: «Il Real Madrid si è portato avanti nei discorsi sia con me che con il mio socio. L’argomento si riaffronterà nei prossimi giorni. Abbiamo avuto modo di parlare anche con il Barcellona, ma non se n’è fatto nulla. Mi ha chiamato anche Zanetti, ma col Real Madrid eravamo già in fase avanzata e non si è fatto nulla anche in quel caso». I due club italiani, Inter e Roma, dunque si son mossi nei mesi scorsi per Palacios, ma la pole position conquistata dal Real Madrid sembra aver chiuso anticipatamente la questione.