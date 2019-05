Il presidente del Palermo, Alessandro Albanese, è tornato sul caos che regna in Serie B chiedendo la sospensione dei play off

Continua a montare la rabbia a Palermo per la decisione del Giudice Sportivo di retrocedere la società rosanera in Serie C. Il presidente del Palermo Alessandro Albanese ha commentato la decisione del Giudice sportivo, confermando la posizione della società siciliana: «Dal Consiglio federale di domani ci aspettiamo la sospensione dei playoff. Poi aspettiamo il verdetto del secondo grado di giudizio che diventa quasi definitivo: noi continuiamo, malgrado tutto, a essere fiduciosi».

Albanese ha poi continuato: «Su questo abbiamo detto tanto, stiamo proponendo ricorso per una sospensione cautelare dei playoff. Entro oggi verra’ depositato il ricorso e poi aspetteremo i verdetti».