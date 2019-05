Palermo, avvocato Pantaleone: «Retrocessione Serie C? Siamo ottimisti»

Le dichiarazioni del legale del Palermo, l’avvocato Pantaleone, dopo l’udienza per il ricorso. I rosanero sperano di evitare la Serie C

Terminata l’udienza per il ricorso presentato dal Palermo dopo la sentenza del Tribunale Nazionale Federale. I rosanero si affidano al giudizio della Corte Federale d’Appello per evitare la retrocessione in Serie C.

Ecco le parole del legale del Palermo, l’avvocato Pantaleone, riportate da Mediagol.it:«Sul piano tecnico-oggettivo c’è da essere ottimisti, ma la situazione non è semplice perché venivamo da un pronunciamento negativo di primo grado».