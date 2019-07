Palermo, CoViSoc boccia la rischiesta d’iscrizione alla Serie B

Palermo, CoViSoc boccia la richiesta d’iscrizione alla Serie B: le ultime sulla triste vicenda del club rosanero

Non finiscono i problemi per il Palermo. La CoViSoc ha dato parere negativo in merito alla richiesta d’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. In questo momento il Palermo non sarebbe iscritto.

I motivi sarebbero i mancati pagamenti ai giocatori, uniti alla multa da 500.000 inflitta dalla Corte d’Appelo Federale. Il Palermo ha già annunciato che farà ricorso, che dovrà essere presentato entro l’8 luglio.