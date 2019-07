Palermo, Ferrero: «Voglio i rosanero: vi svelo il mio piano»

Ferrero venderà la Sampdoria. Il suo nuovo obiettivo è comprare il Palermo: ecco la sua strategia

Massimo Ferrero gioca a carte scoperte. Nel corso di un’intervista al Giornale di Sicilia, l’attuale presidente dei blucerchiati (ormai definitivamente in vendita) ha dichiarato il suo amore per il Palermo: «Da due anni vado dietro al Palermo, speriamo sia la volta buona per prendere il club rosanero».

E poi svela il suo piano per riportare nel grande palcoscenico il club siciliano: «Qui si deve partire dalle fondamenta e ci vogliono tanti soldi, a partire dalla costruzione di un campo per far allenare la squadra. Puntare sul settore giovanile, fare una squadra che possa vincere senza problemi e risalire subito. Io ci metto cuore e soldi, amo Palermo, sono molto motivato e non avrei problemi a rilanciare subito il calcio».