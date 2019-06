Palermo, Marino si candida: «Nessun contatto ma spero di essere chiamato»

Pasquale Marino si è espresso sul suo futuro candidandosi come prossimo allenatore del Palermo. Le sue parole

Il Palermo deve ancora sciogliere le riserve sul futuro allenatore rosanero. Nei prossimi giorni verrà fatta chiarezza in merito ma intanto continua ad impazzare il toto allenatore. Fra i papabili tecnici candidati alla panchina del Palermo negli ultimi giorni è circolato con insistenza il nome di Pasquale Marino, reduce dall’esperienza come coach dello Spezia. Lo stesso tecnico, però, ha negato di aver avuto contatti con la proprietà siciliana.

«Nessun contatto, ho letto qualcosa sui giornali, ma con me non ha parlato nessuno della proprietà. Spero che possa arrivare qualche opportunità, ma in questo momento all’orizzonte non ho nulla di concreto».