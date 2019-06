Palermo, Marino: «L’unica certezza è la difesa, sul mercato dico che…»

Le dichiarazioni rilasciate dal nuovo allenatore della formazione rosanero, Pasquale Marino su club e mercato

Pasquale Marino, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato di campo e mercato facendo il punto della situazione in casa Palermo. Di seguito le sue parole più significative.

MERCATO – «I dirigenti sono stati chiari: guardiamo il bilancio, non si può tenere o prendere giocatori che guadagnano tanto. Ma costruire a me piace. Ci servirà tempo, e se si sceglie bene avremo soddisfazioni».

4-3-3 – «Parto dalla difesa a quattro, poi vediamo in base a chi arriva. L’unica certezza è la difesa, e per puntare in alto credo che quella base sia necessaria».

DERBY CON IL TRAPANI – «Tra Trapani e Marsala non corre buon sangue. Ho sfidato il Trapani da giocatore col Siracusa, in panchina diverse volte. E’ la gara che sento di più»

CLUB – «Questa maglia pesa. Dobbiamo costruire la squadra pensando anche a quello, con giocatori di personalità»