Palermo, Marino: «Occasione importante, voglio dare soddisfazioni»

Marino, nuovo allenatore del Palermo, ha parlato in conferenza stampa: queste le sue parole alla presentazione

«Sono molto contento, per me è un occasione importante. Allenare una squadra come Palermo per un siciliano è molto emozionante. Le responsabilità sono tante ma ci impegneremo al massimo per fare bene. Noi allenatori dobbiamo avere il supporto della proprietà. La squadra deve dare le soddisfazioni che la piazza merita. Per iniziare un nuovo ciclo serve una programmazione importante, è inutile fare i proclami. La società è stata molto chiara. C’è da unire l’aspetto finanziario con quello calcistico. Bisogna trovare un gruppo di giocatori giusti. La gente di Palermo ha bisogno di tornare a casa con il sorriso dopo la partita. Le vittorie arrivano attraverso il gioco, non si può improvvisare» ha dichiarato il neo allenatore.