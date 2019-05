Palermo, parla il presidente: «Siamo tranquilli, vogliamo assoluzione»

Il presidente del Palermo Albanese rassicura l’ambiente nonostante la sentenza del TFN. Ecco le parole del patron

Il neo presidente del Palermo Alessandro Albanese non è affatto preoccupato dalla sentenza del TFN, attesa in mattinata.

Ecco le parole di Albanese:«Sappiamo di essere in regola, non ci facciamo prendere dall’ansia e aspettiamo una giustizia… giusta, né veloce, né lenta. Il verdetto dovrà tenere conto non solo delle argomentazioni del Palermo, ma anche della regolarità del campionato. Non ci saranno sconvolgimenti. Crediamo nell’assoluzione piena. Se si valutano i fatti, compreso il cambio di società, non posso che restare tranquillo».