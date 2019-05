Palermo con il fiato sospeso: attesa per il verdetto per evitare la Serie C

Il Palermo è alla Corte federale d’appello per il ricorso contro la sentenza del TFN: l’obiettivo dei legali della società è l’annullamento del primo grado

Il Palermo arriva oggi a Roma per l’udienza in Corte Federale d’appello relativa al ricorso presentato per ribaltare la sentenza del Tribunale Federale Nazionale. I rosanero trattengono il fiato per il verdetto che probabilmente arriverà domani.

Da un lato vi sarebbe infatti la concreta possibilità della conferma della condanna di primo grado, che ha di fatto retrocesso i siciliani in Serie C, mentre dall’altro vi sarebbe la speranza di poter vedere alleggerita la pena per preservare il posto dei rosanero nel torneo cadetto.