Il rischio fallimento apre l’esodo di giocatori dal Palermo. Tutti i nomi interessanti che potrebbero andare in svincolo

La complicata situazione del Palermo (che rischia il fallimento) apre un vero e proprio esodo di calciatori dalla Sicilia. Il finale di questa vicenda, infatti, potrebbe portare allo svincolo tutti i giocatori sotto contratto attualmente.

Tra Serie A e Serie B, molti club potrebbero essere interessati a questa terribile vicenda che sta per colpire il calcio italiano. Tra le fila dei rosanero, potrebbero quindi svincolarsi Nestorowski (14 gol nell’ultima stagione), Trajkovski, Moreo, Chocev e altri giocatori che farebbero gola alle società di cadetteria. In più, si apre la questione Puscas su cui rimane da definire l’accordo di trasferimento con l’Inter (c’era un prestito con obbligo di riscatto che il Palermo eventualmente potrebbe non adempiere).