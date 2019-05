Palermo, Stellone: «Giustizia è fatta. Il club poteva lottare per la Serie A»

L’ex allenatore del Palermo Roberto Stellone esulta dopo la sentenza della Corte Federale: il “suo” Palermo resta in Serie B

Roberto Stellone, ex allenatore del Palermo, è contento per il club: i rosanero resteranno in Serie B, evitando la retrocessone decretata dal Tribunale Federale Nazionale.

Ecco le sue parole a PianetaSerieB:«Dopo la precedente sentenza è stata finalmente fatta giustizia. Dispiace perché il gruppo era in grado di lottare per la promozione in Serie A, ma per come si erano messe le cose è un buon risultato».