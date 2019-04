Palermo e Zamparini deferiti: il club rischia diversi punti di penalizzazione

La Procura Federale ha deferito il Palermo e Zamparini per irregolarità gestionali: il club ora rischia diversi punti di penalizzazione

Brutte notizie per il Palermo. I rosanero sono a pochi passi dal secondo posto in Serie B, posto che consentirebbe l’accesso diretto alla Serie A per la prossima stagione. Tuttavia, la situazione potrebbe drammaticamente complicarsi. Nella giornata odierna è arrivata infatti l’ufficialità da parte della Procura Federale che riguarda il deferimento di Zamparini e del club stesso. Società e presidente sono stati deferiti per alcune irregolarità gestionali.

Ecco la nota sul sito della FIGC: «Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare per una serie di irregolarità gestionali Maurizio Zamparini, all’epoca dei fatti presidente del Consiglio di Amministrazione del Palermo, Anastasio Morosi e Giovanni Giammarva, rispettivamente presidente del Collegio sindacale e presidente del Consiglio di Amministrazione. La società è stata deferita per responsabilità diretta e per responsabilità oggettiva». Il Palermo rischia perciò diversi punti di penalizzazione in classifica. Potrebbe dunque vedersi allontanare la possibilità di accedere nella massima serie per la prossima stagione.