Paletta Sassuolo, il giocatore cambia agente per tornare in Serie A?

Sassuolo sulle tracce di Gabriel Paletta. L’assist per il ritorno in Italia arriva dal difensore: cambio di procuratore mossa tattica?

La volontà di Gabriel Paletta è quella di tornare in Italia, per tornare a correre sui campi della Serie A. Il Sassuolo ha dimostrato interesse nei confronti del difensore ex Milan.

Arriva un indizio sul suo possibile ritorno: come fa sapere Nicolò Schira, esperto di mercato, Paletta ha recentemente cambiato agente per tornare in A, legandosi a Tullio Tinti. Il centrale è svincolato.