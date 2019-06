Pallone d’Oro 2019: da Messi ad Hazard, chi vince quest’anno? L’assegnazione della Champions League sposta gli equilibri ma…

L’assegnazione della Champions League permette di iniziare a farsi un’idea più concreta su chi possano essere i candidati alla vittoria finale del Pallone d’Oro 2019, riconoscimento ultimamente snobbato ma sotto sotto sempre ugualmente ambito. Un premio che, mai come quest’anno, potrebbe essere conteso da svariati protagonisti.

In prima linea ci sono i tre campioni d’Europa del Liverpool: Salah, Alisson e Van Dijk, simboli della cavalcata da sogno dei Reds in Europa. Sempre viva la candidatura di Leo Messi, vincitore in volata della Scarpa d’Oro su Mbappé, al pari del portiere brasiliano, potenziale vincitore dalla prossima Copa America. Un po’ più defilato quell’Eden Hazard protagonista in Europa League col Chelsea.