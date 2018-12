Questa sera alle 20:45 a Parigi si svolgerà la 63esima edizione del Pallone d’Oro: ecco dove vedere in streaming la cerimonia di premiazione

La tanto attesa notte della consegna del Pallone d’Oro 2018 è finalmente arrivata. Stasera a Parigi alle ore 20:45 si terrà la cerimonia di consegna dell’ambito riconoscimento, istituito e organizzato da France Football, che premia il miglior calciatore dell’anno. La 63esima edizione del premio potrebbe interrompere i dieci anni di dominio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. I due giocatori si sono aggiudicati gli ultimi dieci riconoscimenti, equamente divisi, e quest’anno potrebbero addirittura finire fuori dal podio.

Il favorito al Pallone d’Oro 2018 rimane il centrocampista del Real Madrid Luka Modric, vice campione del mondo con la Croazia, che ha già conquistato il Best FIFA Men’s Player e il riconoscimento come miglior playmaker del mondo secondo la IFFHS (Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio). In corsa per la vittoria del Pallone d’Oro ci sono anche i campioni del Mondo Antoine Griezmann, Kylian Mbappè e Raphael Varane.

La cerimonia di premiazione non avrà una copertura televisiva o in streaming, ma sarà trasmessa, solo in Francia, in streaming sul sito del quotidiano sportivo d’oltralpe L’Équipe. Inoltre la kermesse potrà essere seguita attraverso i canali social di France Football ed in diretta testuale sul nostro sito.

Candidati Pallone d’Oro 2018: la lista ufficiale

Ecco la lista aggiornata dei candidati al premio di France Football: