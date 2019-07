In Spagna non hanno dubbi: Cristiano Ronaldo in vantaggio su Messi e gli altri per la corsa al Pallone d’Oro 2019

Chi vincerà il Pallone d’oro, edizione 2019? Il quotidiano Marca non ha dubbi: Cristiano Ronaldo è in netto vantaggio.

La testata spagnola sottolinea i successi di Cristiano Ronaldo nel suo esordio in Serie A con la casacca della Juventus, che lo portano in vantaggio sul rivale Lionel Messi. Da non sottovalutare le “nuove leve” Mbappé e Manè, oltre al roccioso Van Dijk.