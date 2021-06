Pallone d’oro a Kanté, Deschamps: «No, di solito si premiano i creativi»

Didier Deschamps ha parlato della possibilità di N’Golo Kanté di vincere il Pallone d’oro

Dopo la vittoria della Champions League con il Chelsea e la prestazioni strepitoso in finale contro il Manchester City, N’Golo Kanté è balzato tra i favoriti alla vittoria del Pallone d’oro. A parlarne, ai microfoni di Radio RMC, è stato il c.t. della Francia Didier Deschamps.

«Non so se sia accessibile per un giocatore poco creativo e che segna poco. Certo, lui può segnare qualche gol e mettere insieme qualche assist ma come regola generale… Certo, in passato è capitato che giocatori di questo tipo lo vincessero. C’è stato Fabio Cannavaro nel 2006 o altri come Matthis Sammer nel 1996. Però, come ruolo generale, nella maggior parte dei casi il Pallone d’Oro viene dato ad un giocatore creativo che fa gol».