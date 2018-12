Pallotta vende la Roma: fissato il prezzo? Il presidente smentisce

La Roma cambia padrone? James Pallotta starebbe pensando alla cessione ma ha smentito. Le ultimissime notizie

James Pallotta vende? Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento del principe saudita BinSalman nei confronti della Roma ma non sono arrivati riscontri. Secondo le fonti finanziarie consultate da Libero, il presidente giallorosso starebbe pensando alla cessione del club (decisione che avrebbe maturato già da tempo, il pari di Cagliari e il momento non positivo del club non ha nulla a che vedere con la decisione) e avrebbe anche fissato il prezzo: JP è disposto a cedere la Roma per non meno di 800 milioni di euro!

«E’ una fake news» ha tuonato Pallotta da Boston («Very fake news», il testo esatto della risposta data dal presidente del club giallorosso), come riferito da Centro Suono Sport. Non è un mistero per nessuno che il progetto americano nella Capitale sia legato a doppio filo al nuovo stadio. Il progetto è stato ridimensionato dopo le note vicende ma negli ultimi giorni sono arrivate alcune notizie positive per il club romanista. Il progetto va avanti e Pallotta spera di chiudere presto. Il presidente della Roma non vende e va avanti: il numero uno americano ha prontamente smentito le voci di cessione.