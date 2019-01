Palmares Supercoppa italiana: l’albo d’oro della competizione

Mercoledì 16 gennaio si disputerà la 31esima edizione della Supercoppa italiana. Ecco l’albo d’oro della competizione nata nel 1988

Durante la sosta invernale che permetterà alla squadre di rifiatare in vista della seconda parte di stagione, si giocherà la Supercoppa italiana che metterà di fronte Juventus e Milan. I bianconeri, vincitori dello scorso campionato e della scorsa edizione della Coppa Italia, affronteranno la formazione di Gennaro Gattuso qualificata in quanto finalista della Coppa Nazionale. Quella di quest’anno, mercoledì 16 gennaio 2019, che si giocherà in Arabia Saudita, a Gedda, sarà la 31esima edizione della competizione, istituita nel 1988. Le 30 edizioni si qui disputate hanno visto ben 9 vincitori diversi e il record di vittorie è condiviso proprio tra Juventus e Milan che hanno messo in bacheca ben 7 volte ciascuna questo torneo. I bianconeri sono il club che può vantare più partecipazioni, ben 13 su 30.

Ecco l’albo d’oro della Supercoppa italiana

1988 Milan-Sampdoria 3-1

1989 Inter-Sampdoria 2-0

1990 Napoli-Juventus 5-1

1991 Sampdoria-Roma 1-0

1992 Milan-Parma 2-1

1993 Milan-Torino 1-0

1994 Milan-Sampdoria 1-1 (4-3 dcr)

1995 Juventus-Parma 1-0

1996 Milan-Fiorentina 1-2

1997 Juventus-Vicenza 3-0

1998 Juventus-Lazio 1-2

1999 Milan-Parma 1-2

2000 Lazio-Inter 4-3

2001 Roma-Fiorentina 3-0

2002 Juventus-Parma 2-1

2003 Juventus-Milan 1-1 (5-3 dcr)

2004 Milan-Lazio 3-0

2005 Juventus-Inter 0-1 dts

2006 Inter-Roma 4-3 dts

2007 Inter-Roma 0-1

2008 Inter-Roma 2-2 (6-5 dcr)

2009 Inter-Lazio 1-2

2010 Inter-Roma 3-1

2011 Milan-Inter 2-1

2012 Juventus-Napoli 4-2 dts

2013 Juventus-Lazio 4-0

2014 Juventus-Napoli 2-2 (5-6 dcr)

2015 Juventus-Lazio 2-0

2016 Juventus-Milan 1-1 (4-3 dcr)

2017 Juventus-Lazio 2-3

2018 Juventus-Milan

Vittorie totali

7 JUVENTUS (13 partecipazioni)

7 MILAN (10 partecipazioni)

(10 partecipazioni) 5 INTER (9 partecipazioni)

(9 partecipazioni) 4 LAZIO (7 partecipazioni)

(7 partecipazioni) 2 ROMA (6 partecipazioni)

(6 partecipazioni) 2 NAPOLI (3 partecipazioni)

(3 partecipazioni) 1 SAMPDORIA (4 partecipazioni)

(4 partecipazioni) 1 PARMA (4 partecipazioni)

(4 partecipazioni) 1 FIORENTINA (2 partecipazioni)

