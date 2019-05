Palmeri: «All’Inter è arrivata l’offerta della Juventus per Icardi!»

Tancredi Palmeri conferma l’arrivo di un’offerta ufficiale all’Inter per Icardi da parte della Juventus. Le cifre proposte dai bianconeri

Tancredi Palmeri conferma la trattativa che può infiammare il mercato. La Juventus ha contattato l’Inter per Mauro Icardi. Ecco le cifre riportate dal giornalista:«L’offerta è arrivata. Tra Juventus e Icardi non ci sono solo contatti, promesse, dichiarazioni o molto prosaicamente “pagherò”. La Juve ha fatto pervenire a Icardi una offerta precisa e circostanziata: 8.5 milioni di euro netti a stagione, più una serie di bonus molto ricchi legati a rendimento di squadra e personale».

Palmeri precisa:«Bonus nell’ordine di circa 3 milioni di euro, tra i più ricchi possibili, e per una durata contrattuale che dovrebbe essere di 5 anni. L’offerta della Juventus invece rischia di cambiare tutto: perché è la destinazione possibile che sin dall’inizio è stata evidentemente ritenuta più gradita a tutte le parti in causa, tanto il giocatore quanto il club (tranne che ai tifosi nerazzurri…)».

Secondo Palmeri, la Juventus è vicinissima al sì da parte di Icardi:«Un’offerta estremamente vicina alla volontà salariale di Icardi all’Inter, che nelle trattative per il rinnovo avrebbe probabilmente chiuso proprio sui 9 milioni. Una proposta di contratto che farebbe di Icardi il secondo giocatore più pagato in Italia ma alla pari di Higuain, che a giugno tornerà per percepire gli 8.5 milioni di € di stipendio aumentati dopo il prestito al Milan».