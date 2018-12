Panatta ha definito “sorcio” l’attaccante del Cagliari, Sau, autore del gol del pareggio contro la Roma: ma i sardi non ci stanno e rispondono su Twitter – FOTO

Adriano Panatta, ex tennista e gran tifoso della Roma, è stato ospitato quest’oggi alla trasmissione di Rai 2 Quelli del Calcio. Nel corso della puntata, Panatta ha parlato della partita di ieri sera tra Cagliari e Roma, pareggiata all’ultimo da Sau. L’ex campione di tennis si è espresso in un modo decisamente sopra le righe, insultando di fatto l’attaccante cagliaritano: «Questi giocavano in nove, non ti puoi distrarre e prendere un gol così. La Roma era schierata cinque dietro, la palla è passata in mezzo a tutti ed è arrivato ‘sto sorcio».

Un’uscita infelice che non è passata inosservata. Per tale motivo, il Cagliari ha risposto su Twitter alle parole di Panatta: «Insultare Marco Sau è un’offesa al nostro bomber e a tutti i Sardi. Panatta campione solo quando giocava».

