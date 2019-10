Panchina Genoa, Gattuso si defila: ecco il nome nuovo

Panchina Genoa, Gattuso declina la proposta di Preziosi. In casa rossoblù adesso si pensa al clamoroso ritorno di Thiago Motta

Aurelio Andreazzoli è stato confermato almeno fino alla prossima partita contro il Milan, in cui probabilmente si giocherà il tutto per tutto insieme al collega Giampaolo. In casa Genoa, tuttavia, fioccano i nomi dei sostituti.

Il Corriere dello Sport fa sapere che Gattuso, colui che sembrava più vicino, sembra aver declinato la proposta di Preziosi. Per tale motivo si è fatto strada un profilo inedito, ovvero quello di Thiago Motta.