Giampaolo Milan: arrivano indizi da Ferrero. Ecco le parole del presidente della Sampdoria all’evento Football Leader

All’evento Football Leader, il presidente della Sampdoria Ferrero ha parlato di Giampaolo e delle voci sul suo possibile approdo al Milan.

Il presidente Ferrero apre all’addio:«Se vorrà andare in altri lidi, non posso trattenere una persona che non ama la Sampdoria e non vuole stare nel mio club. Milan? La buonuscita la chiedono gli uscieri… Il Milan dovrebbe chiamarmi».