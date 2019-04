Barcellona, vietato paragone Leo Messi a Dio: a sentenziarlo nel corso di una intervista è Papa Francesco

Che Leo Messi sia uno dei più grandi giocatori della storia del calcio è fuor di dubbio, ma paragonarlo ad un dio del pallone, come avvenuto in passato anche per il connazionale Diego Armando Maradona, potrebbe essere un tantino problematico, se non altro dal punto di vista religioso. Ad evidenziare la possibile eresia nel soprannominare la Pulce (reduce dall’ennesimo record in carriera) con l’appellativo di “Dio” è stato ieri proprio Papa Francesco. Il Pontefice, intervistato in Spagna per il programma Salvados, ha risposto ad una domanda del giornalista Jordi Evolè, che gli chiedeva conto appunto del paragone tra l’attaccante del Barcellona e l’Altissimo.

«In teoria dire che Messi è un Dio è un sacrilegio, non si può dire e non lo credo – le parole di Papa Francesco – . Mi spiego: la gente di solito dice “è Dio” come per dire “ti adoro”. Sono delle espressioni delle persone, perché magari è comune dire che Messi è un dio con la palla in campo. Anche io lo dico: certo, è molto bello vederlo giocare, ma non è un dio».