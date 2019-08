Papà Higuain: «Può chiudere alla Juve tra due anni»

Jorge Higuain, padre di Gonzalo, ha parlato del futuro del figlio: le parole dell’argentino sull’attaccante della Juve

Jorge Higuain, padre dell’attaccante della Juve, parla ai microfoni di Continental Ctes. Le sue parole sulla possibilità che chiuda la sua carriera calcistica in bianconero.

«Gonzalo è in buon momento per chiudere la sua carriera nei prossimi due anni alla Juventus. A noi come famiglia piacerebbe che si ritirasse al River, c’è un grande e affettuoso rapporto con Gallardo (il tecnico, ndr)» ha dichiarato il papà del Pipita.