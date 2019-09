Milan, out Paquetà: oggi gli esami strumentali

Il brasiliano con molta probabilità salterà i prossimi due impegni del Milan contro Torino e Fiorentina

Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo l’inizio del campionato ad intermittenza e la sconfitta nel derby ora Giampaolo dovrà fare i conti anche con gli infortuni.

Out infatti Paquetà che dopo essere entrato nella ripresa del derby ha accusato un problema al muscolo flessore della coscia sinistra che sarà valutato oggi con esami strumentali. Non ci sarà quindi l’ex Flamengo nella trasferta di giovedì contro il Torino e forse non riuscirà a recuperare neanche per il match di domenica contro la Fiorentina.