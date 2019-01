Juve attenta: il Manchester United vuole Paratici

Il Manchester United ha messo nel mirino Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus. Le ultimissime notizie

Aria di rifondazione in casa Manchester United! Il club inglese ha messo nel mirino Fabio Paratici, direttore sportivo e nuovo deus ex machina della Juventus. Il dirigente, dopo l’addio di Beppe Marotta, ha assunto maggiori poteri e il suo lavoro è apprezzato in Italia ma non solo. Il presidente Agnelli lo ha blindato, garantendogli più libertà di movimento sul mercato e non solo ma le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra non sono particolarmente positive perché il direttore sportivo juventino è finito nel mirino del Manchester United.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, in particolare dal Mirror, la Vecchia Signora deve porre l’accento sul futuro del suo uomo mercato. Il Manchester United starebbe pensando proprio a Fabio Paratici, dirigente della Juventus, per rifondare la rosa in vista della prossima stagione. Il club inglese vuole ripartire dopo il fallimento di José Mourinho e vorrebbe rifondare l’organigramma societario e tecnico e lascerebbe ampia libertà di manovra a Paratici. Il dirigente juventino, braccio destro di Marotta, è nel mirino del Manchester United. La parola finale spetterà a lui: il dirigente sarà attratto dalle sirene della Premier o proseguirà il suo lavoro alla Juventus?