Pardo: «Partite come City-Real ce le sogniamo in Italia»

Pierluigi pardo ha commentato la semifinale di ieri sera tra Manchester City e Real Madrid in paragone alle gare di Serie A

Lo spettacolo della sfida tra Manchester City e Real Madrid in Champions League ha lasciato a bocca aperta tutti, compreso Pierluigi Pardo, che ha commentato così:

«Una partita come quella di ieri sera in Italia ce le sogniamo. Lazio-Milan è stata una buona partita, niente di spettacolare. I due derby di Milano sono state intensissime. Quel livello lì però è difficile da raggiungere. A noi ci manca quell’apice. L’apice del City, del Real Madrid e del Liverpool non le tocca. L’Inter ha vinto ad Anfield e contro il Livepool ha giocato due ottime partite ma non è al suo livello».