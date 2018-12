La Juventus pareggia… e sfuma il record di punti nell’anno solare!

Il secondo pareggio in Serie A della Juventus, contro l’Atalanta, impedisce ai bianconeri di battere il record di punti nell’anno solare

La corsa della Juventus si ferma dopo otto vittorie consecutive in Serie A. I bianconeri raccolgono il secondo pareggio di questo campionato e la trasferta all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo contro l’Atalanta si rivela essere tappa durissima per tutte le compagini di Serie A.

Un vero e proprio crash test per la Juventus, che risponde molto positivamente sfiorando una rimonta clamorosa con l’uomo in meno a seguito dell’espulsione di Bentancur. I bianconeri, dopo il vantaggio fortunoso alla prima occasione della partita, finiscono sotto grazie alla doppietta di Zapata. Decisivo nella rimonta l’ingresso di Cristiano Ronaldo, ma non sufficiente a regalare i tre punti alla banda di Allegri. L’illusione dura pochi istanti, in pieno recupero, con Bonucci che va a segno ma si vede annullare il gol per una giusta posizione di fuorigioco.

Il pareggio maturato a Bergamo non è sufficiente comunque a riaprire un campionato ancora saldamente tra le mani della Juventus, che tuttavia perde la possibilità di battere il record di punti nell’anno solare. Record in Serie A detenuto dal Torino dall’ormai lontanissimo 1948. La Juventus potrebbe al massimo sperare di eguagliare quello strepitoso score di 101 punti, mentre in Europa deve arrendersi allo strapotere del Barcellona, che nel 2010 e nel 2012 riuscì nell’impresa di raggiungere quota 103 punti.