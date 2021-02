Parma, arrivato il transfer per Pellè: sarà a disposizione per il Verona

Buone notizie per il Parma di Roberto D’Aversa: è arrivato il transfer per Graziano Pellè che sarà a disposizione per il Verona

Ottime notizie per il Parma di Roberto D’Aversa: è arrivato il transfer per Graziano Pellè, che sarà a disposizione per il match di lunedì sera contro il Verona.

Era solo una formalità, ma il transfer è arrivato nelle scorse ore a Collecchio, rendendo di fatto utilizzabile l’esperto attaccante. Un ulteriore rinforzo offensivo per provare a sbloccare la vena realizzativa dei crociati, che con sole 14 reti realizzate finora in campionato sono il peggiore attacco della Serie A.