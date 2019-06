Parma questione attaccanti, i ducali alla ricerca di un bomber. Si valutano tre nomi: Inglese, Balotelli e Destro. La situazione

Il reparto offensivo del Parma è un rebus. L’addio di Inglese ne è il motivo principale. Il ruolo di punta centrale nello scacchiere di D’Aversa rimane vacante. E in lizza ci sono tre nomi.

Il primo è un ritorno: quello di Inglese. Tuttavia, la trattativa con il Napoli è (allo stato attuale) insostenibile per le casse emiliane (i partenopei chiedono 20 milioni). La tentazione è Balotelli. Il 28enne in uscita dal Marsiglia vuole il ritorno in Italia. Il Parma ci sta lavorando: permane il nodo ingaggio. Infine, si valuta Mattia Destro. Nonostante una stagione deludente a Bologna, l’arrivo di Mihajlovic ha confermato che l’ex Milan può essere ancora decisivo.