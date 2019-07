Parma, Barillà: «Sono arrivati giocatori importanti. Contento di restare»

Parma, Antonino Barillà parla dal ritiro: «Mi aspetto di ricominciare come abbiamo lasciato. Io ho rinnovato e sono contento di restare»

Direttamente dal ritiro del Parma ha parlato Antonino Barillà. Queste le parole dell’esperto giocatore:

«Mi aspetto di ricominciare come abbiamo lasciato, con un grande gruppo perché formando un gruppo importante alla lunga i risultati vengono quindi lavoriamo soprattutto su quello. Poi le qualità dei singoli non si discutono, sono arrivati giocatori importantissimi quindi sarà un punto a favore nostro. Ho rinnovato, sono contento di rimanere. Mi metto a disposizione per tutto, l’importante è dare una mano ai compagni e farsi trovare pronto quando si è chiamati in causa».