Parma-Bologna highlights e gol: le azioni salienti della sfida – VIDEO

Parma-Bologna highlights e gol: le azioni salienti dell’incontro valido per la 17ª giornata della Serie A 2018/2019

Il Parma torna in casa dopo la brutta sconfitta esterna contro la Sampdoria per 2-0 della scorsa giornata. I gialloblù neopromossi, dopo un ottimo avvio, hanno stentato in queste ultime tre giornate conquistando solo un punto sui 9 disponibili. La formazione di D’Aversa adesso cerca un successo per ritrovare morale e risalire in classifica per continuare a sognare un piazzamento in Europa. Situazione molto diversa per gli ospiti che, nonostante il buon pareggio contro il Milan nella scorso turno, si ritrovano in zona retrocessione e devono necessariamente rialzare la testa per centrare l’obiettivo salvezza.

L’incontro è stato affidato al direttore di gara Rosario Abisso della sezione arbitrale di Palermo coadiuvato dagli assistenti di linea Paganessi e Rocca e dal quarto uomo Fourneau. Gli addetti al VAR designati sono Piccinini e Di Iorio. Ecco gli highlights di Parma-Bologna: