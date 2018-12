Parma-Bologna 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Parma-Bologna, 17ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Parma˗Bologna non è soltanto uno dei tanti derby emiliano romagnoli in programma in questa stagione; oltre a essere il derby tra le due formazioni più blasonate della regione, sarà, infatti, una partita dal sapore amarcord per il tecnico dei felsinei Filippo Inzaghi. Lì, infatti, il Campione del Mondo ha esordito nella massima categoria, siglando la prima delle tantissime reti messe a segno in carriera. A distanza di anni, però, se vorrà salvare la sua panchina e passare un Natale più sereno, Inzaghi e i suoi uomini dovranno cercare in tutti i modi di conquistare i tre punti, dopo il positivo pareggio ottenuto contro il Milan. Dall’altra parte, però, ci sarà un Parma agguerrito e voglioso di mantenere una posizione in classifica, impronosticabile a inizio stagione. Le premesse per una partita combattuta ci sono tutte, dunque. Ecco le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match.

Parma-Bologna 0-0: tabellino

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoboni, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Inglese, Gervinho.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Dzemaili, Nagy, Svanberg, Mbaye; Santander, Palacio.

Arbitro: Rosario Abisso

Note:

Parma-Bologna: diretta live e sintesi

Diretta live dalle 18

Parma e Bologna sono scese in campo e sono pronte a dare inizio al derby della 17° giornata di Serie A

Parma-Bologna: formazioni ufficiali

Parma-Bologna: probabili formazioni e pre-partita

Qui Parma. Se per quanto riguarda la formazione di partenza, poche saranno le novità; queste, però, potrebbero provenire dalla panchina, dal momento che la presenza del tecnico D’Aversa è incerta per via di un’influenza. Rispetto all’ultima partita, tornerà tra i titolari sicuramente Gervinho: insieme a lui, dovrebbe esserci Biabiany, in vantaggio su Siligardi, e la punta di diamante Inglese. A centrocampo, ballottaggio tra Rigoni e Stulac, a completare il reparto con Scozzarella e Barillà. Tutto immutato nel reparto arretrato.

Qui Bologna. Dopo il buon pareggio rimediato contro il Milan, gli uomini di Inzaghi dovranno cercare di scalare posizioni, per recuperare il pesante svantaggio dato dai 12 punti in classifica. L’unico giocatore indisponibile tra gli ospiti sarà Pulgar, vittima di un infortunio al polpaccio. A sostituirlo, ci sarà Nagy. Sulla fascia sinistra, tornerà il legittimo proprietario Dijks, completamente recuperato dopo l’influenza che l’ha tenuto lontano dai campi. Davanti, infine, spazio al duo esperto composto da Santander e Palacio.

Parma-Bologna: i precedenti

Il derby emiliano della 17° giornata di Serie A tra Parma e Bologna sarà il numero 22 della storia delle due formazioni, in casa dei Ducali, per un bilancio totale di 7 vittorie dei padroni di casa, 10 pareggi e 4 vittorie rossoblù. L’ultimo precedente nella massima categoria risale alla stagione 2013/2014, gara che terminò in pareggio grazie alle reti di Kone e Cassano. L’ultima vittoria felsinea risale alla stagione precedente quanto Taider e Moscardelli consegnarono un successo meritato mentre l’ultima vittoria dei Ducali risale alla stagione 2011/2012 con un gol dell’ancora oggi presente Biabiany.

Parma-Bologna: l’arbitro

Sarà Rosario Abisso di Palermo l’arbitro designato a dirigere il derby tra Parma e Bologna. Per il direttore di gara palermitano, classe ’85 e imprenditore di professione, sarà la gara numero 11 in stagione dopo gli otto precedenti in Serie A, Torino˗Cosenza in Coppa Italia e Germania˗Olanda di U20 di Elite League. A coadiuvare l’arbitro siciliano saranno gli assistenti Paganessi e Rocca, il quarto uomo sarà Fourneau mentre gli addetti alla postazione VAR saranno Piccinini e Di Iorio.

Parma-Bologna Streaming: dove vederla in tv

Parma-Bologna sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 3 (canale 253 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.