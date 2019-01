Il centrocampista slovacco Kucka, attualmente al Trabzonspor, è vicinissimo a vestire la maglia del Parma. Mancano solo gli ultimi dettagli

Sembra tutto pronto per il ritorno in Italia di Juraj Kucka. L’ex Milan è vicinissimo secondo Sky Sport ad approdare al Parma. I ducali, alla ricerca di rinforzi per chiudere definitivamente il discorso salvezza e magari sperare in qualcos’altro, decidono così di rinforzare la mediana dopo l’infortunio di Grassi. Proposto un contratto di 3 anni e mezzo dopo l’esperienza in Turchia al Trabzonspor. Un bel colpo anche in ottica fantacalcio, con i suoi 13 gol e 11 assist in 8 stagioni nel nostro campionato.