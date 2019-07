Il Parma non ha ancora rinnovato il contratto a Massimo Gobbi. Il laterale mancino è attualmente senza contratto

Massimo Gobbi è ufficialmente senza contratto. Il giocatore è in scadenza con il Parma e non ha ancora rinnovato. Ad oggi non si conosce ancora il futuro dell’esperto laterale mancino.

Secondo Parmalive.com ad oggi ancora nessun accordo è stato trovato con la dirigenza crociata, né da calciatore né da dirigente. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.