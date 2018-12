Parma-Chievo highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 15ª giornata della Serie A 2018/2019

Parma-Chievo highlights e gol: i momenti salienti della gara valida per il 15° turno della Serie A 2018/2019. La squadra emiliana allenata da Roberto D’Aversa (20 punti e a ridosso dei posti validi per l’Europa) è reduce dalla sconfitta esterna contro il Milan e riceve un Chievo (ultimo con 2 punti, penalizzato di 3) reduce dai due pareggi con Napoli e Lazio sotto la nuova guida tecnica di Domenica Di Carlo.

I precedenti totali in Serie A tra ducali e clivensi sono 24: bilancio leggermente a favore degli emiliani che vantano 10 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Parma e Chievo tornano ad affrontarsi dopo quasi quattro anni: l’ultima sfida, giocata al ‘Tardini’ nel febbraio 2015, vide la vittoria dei veronesi per 1-0. Ecco i gol e gli highlights di Parma-Chievo:

PARMA-CHIEVO 0-1: Stepinski coglie l’occasione sul tiro di Pellissier che diventa un assist per il vantaggio dei clivensi. Il potere del Parma non ha potuto fare niente per impedire il gol, la punta ha concluso indisturbata in corrispondenza del secondo palo.

PARMA-CHIEVO 1-1: Bruno Alves da calcio piazzato disegna una traiettoria magnifica: Sorrentino incolpevole e palla sotto l’incrocio dei pali. Il Parma dopo 7′ trova il pareggio.