Parma-Chievo 1-1, risultato e diretta live

Parma-Chievo, 15ª giornata Serie A 2018/2019

Tutto pronto alla stadio Ennio Tardini dove i padroni di casa del Parma di mister Roberto D’Aversa affronteranno il Chievo Verona del ct Domenico Di Carlo in occasione della 15ª giornata di Serie A Tim 2018/2019, in programma alle ore 15 di domenica 9 dicembre 2018. Un match particolarmente importante per gli ospiti, che hanno solamente 2 punti in classifica e sono chiamati a confermarsi dopo i recenti pareggi contro Lazio e Napoli. Gli emiliani, dal loro canto, hanno 20 punti in classifica e vincendo oggi potrebbero continuare a sognare un posto in Europa.

Parma-Chievo 1-1: tabellino

MARCATORI: st 1′ Stepinski, 8′ B. Alves

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, Scozzarella, Barillà; Biabiany (13′ st Siligardi), Inglese, Di Gaudio. Allenatore: D’Aversa.

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Cacciatore; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pellissier, Stepinski. Allenatore: Di Carlo.

ARBITRO: La Penna di Roma

NOTE: Ammoniti Depaoli, Rigoni, Barillà, Gagliolo, Hetemaj, Biabiany

Parma-Chievo: diretta live e sintesi

58′ Cambio per il Parma. Esce Biabiany entra Siligardi

58′ Ammonito Biabiany per gioco pericoloso

57′ Birsa conquista un bel pallone in mezzo al campo e prova a verticalizzare per Pellissier, ma palla troppo debole e lunga. Sepe recupera agevolmente

55′ Il Chievo prova a riprendere in mano la partita con Pellissier che però non trova il tap in vincente

53′ GOL DEL PARMA CON BRUNO ALVES che segna su calcio di punizione diretta

52′ Bani sbaglia il tocco e Scozzarella ne approfitta per ripartire. Calcio di punizione per il Parma

49′ Calcio d’angolo per il Parma che prova subito ad agganciare la partita, ma Pellissier viene in aiuto ai compagni e spazza la palla fuori

46′ GOL DEL CHIEVO CON STEPINSKI dopo un bellissimo passaggio di Pellissier

46′ Nessun cambio per i due tecnici

Inizia la ripresa

SINTESI PRIMO TEMPO – Si conclude con il risultato di 0-0 il primo tempo fra Parma e Chievo. Un primo tempo pressoché equilibrato, con entrambe le squadre che hanno provato a più riprese a sbloccare il risultato. Entrambe aggressive, tanto da avere già 5 ammoniti solo nel primo tempo, il Chievo, nonostante la posizione in classifica sta al momento dimostrando di avere una buona qualità di gioco, così come il Parma.

45’+1′ Finito il primo tempo. Parma-Chievo 0-0

45′ Annunciato un minuto di recupero

45′ Cross di Depaoli che raggiunge Obi, ma colpo di testa debole e Sepe raccoglie palla agevolmente

43′ Calcio di punizione per il Parma in seguito ad un fallo su Inglese

40′ Calcio d’angolo per il Chievo, ma il Parma spazza fuori e riparte con Biabiany che prova a mettere in mezzo, ma palla troppo lunga. Brividi per il Chievo

38′ Ennesimo calcio d’angolo per il Parma. Dalla bandierina Scozzarella, che però batte sul primo palo e Birsa allontana facilmente

37′ Inglese prova a crearsi un varco tra la difesa del Chievo, ma Bani recupera in modo provvidenziale. Calcio d’angolo per il Parma

35′ Ammonito Hetemaj dopo aver commesso fallo a centrocampo. Calcio di punizione per il Parma

34′ Colpo di testa di Stepinski che però non riesce ad insaccare la porta

33′ Occasione per il Chievo con Pellissier, ma Sepe si fa trovare al posto giusto al momento giusto

31′ Ammonito Gagliolo per un fallo su Hetemaj

29′ Azione offensiva del Chievo che conquista un calcio d’angolo. Dalla bandierina Pellissier che prova a mettere in difficoltà il Parma con un pallone basso, ma la difesa del Parma spazza la palla fuori

27′ Ammonizione per Barillà dopo un fallo tattico volto a fermare una ripartenza del Chievo

25′ Occasione per il Parma con Barillà che prova a trovare il tap in vincente dopo un bel cross di Scozzarella, ma Sorrentino riesce a buttare la palla in corner

23′ Occasione per il Parma con Biabiany, ma Sorrentino si fa trovare al posto giusto al momento giusto

21′ Cross interessante di Iacoponi che taglia tutta l’area, ma fallo di Inglese e l’arbitro ferma il gioco. Rimessa dal fondo per il Chievo

18′ Ripartenza del Chievo con Hetemaj che prova a raggiungere Stepinski, ma Iacoponi capisce le intenzioni e spazza la palla fuori dall’area

16′ Rigoni momentaneamente a terra. Staff medico del Parma in campo per le cure, con il calciatore che riesce a rientrare in campo

15′ Ripartenza del Chievo con Hetemaj che prova a mettere la palla in mezzo all’area per trovare Stepinski, ma palla imprecisa

14′ Calcio di punizione per il Parma, con l’arbitro che riprende verbalmente Cacciatore per aver allontanato la palla

12′ Azione offensiva per il Chievo con Pellissier che prova a sorprendere Sepe, ma non trova lo specchio della porta

10′ Intervento di Barillà su Obi, ma non sembra esserci fallo e l’azione continua

9′ Sorrentino non tocca bene la palla e Di Gaudio prova ad approfittarne, ma la palla finisce sul fondo

6′ Ammonito Luca Rigoni per un’entrata fallosa su Pellissier

4′ Ammonito Depaoli dopo aver atterrato Di Gaudio

3′ Calcio di punizione per il Parma in seguito ad un fallo di Obi su Biabiany

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la gara tra Parma e Chievo

Le squadre stanno entrando in campo

Si avvicina il calcio d’inizio allo stadio Ennio Tardini di Parma. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Parma-Chievo.

Parma-Chievo: formazioni ufficiali

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, Scozzarella, Barillà; Biabiany, Inglese, Di Gaudio. A disposizione: Frattali, Bagheria, Stulac, Deiola, Ceravolo, Ciciretti, Gobbi, Gazzola, Siligardi, Dezi, Sprocati. Allenatore: D’Aversa.

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Cacciatore; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pellissier, Stepinski. A disposizione: Semper, Caprile, Cesar, Jaroszynski, Tanasijevic, Kiyine, Burruchaga, Leris, Giaccherini, Grubac, Djordjevic, Meggiorini. Allenatore: Di Carlo.

Parma-Chievo: probabili formazioni e pre-partita

Il ct del Parma, Roberto D’Aversa, deve fare i conti con le assenze di Sierralta e Dimarco, ma anche Gervinho e Grassi. Per quest’ultimo si tratta di una rottura del crociato e stagione finita e al suo posto potrebbe giocare Stulac come mezzala,o in alternativa Rigoni. In attacco Biabiany, Inglese, Ciciretti con Di Gaudio che potrebbe subentrare nel corso della partita.

Il Chievo di mister Domenico Di Carlo, invece, dovrà fare a meno di Tomovic e Pucciarelli, ma recupera Jaroszynski. In attacco Stepinski scalpita per una maglia ed è in ballottaggio con Meggiorini per affiancare Pellissier. In difesa Cesar dovrebbe affiancare Bani, mentre al centrocampo Giaccherini si gioca una maglia con Obi. Problemi per Nicola Rigoni che non è stato convocato

Parma-Chievo: i precedenti del match

Sono complessivamente 24 i precedenti tra Parma e Chievo, con dieci vittorie per gli emiliani, sei invece per i veneti. Otto i pareggi. Il Parma ha perso l’incontro più recente di Serie A contro il Chievo dopo essere rimasto imbattuto negli 11 precedenti, con i ducali che hanno mantenuto la porta inviolata sei volte nel parziale. Il Parma non è riuscito a trovare il gol in cinque delle 12 sfide casalinghe contro il Chievo in Serie A, mentre nelle altre sette ha sempre segnato almeno due reti.

Parma-Chievo: l’arbitro del match

Sarà il signor Federico La Penna di Roma l’arbitro che dirigerà il match tra Parma e Chievo in programma domenica 9 dicembre alle ore 15. Sarà coadiuvato dagli assistenti Alfonso Marrazzo di Tivoli e Valerio Vecchi di Lamezia. Il IV uomo sarà Aleandro Di Paolo, mentre al VAR Luca Banti e all’Avar Gianmattia Tasso.

Parma-Chievo Streaming: dove vederla in tv

Parma-Chievo sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 3 (canale 253 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.