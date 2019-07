Il Parma pensa a Dejan Kulusevski, centrocampista offensivo classe 2000 di proprietà dell’Atalanta. Le ultimissime

Il Parma ha avviato i contatti con l’Atalanta per Dejan Kulusevski. Il calciatore svedese che gioca come centrocampista nell’Atalanta Primavera ma ha già esordito in prima squadra, potrebbe andare via.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore potrebbe sbarcare a Parma. Il ds Faggiano sta pensando al calciatore dell’Atalanta per rinforzare la squadra di D’Aversa.