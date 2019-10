Parma D’Aversa: «Abbiamo fatto poco per conquistare un risultato positivo»

Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Spal-Parma. Le parole del tecnico crociato

Roberto D’Aversa è molto amareggiato nel commentare la sconfitta contro la SPAL nell’anticipo della settima giornata. Ecco le parole del tecnico gialloblù ai microfoni di Sky.

SCONFITTA – «Mi aspettavo di più. Anche il gol è nato da rimessa laterale, c’è poco da salvare. Già nel primo tempo abbiamo fatto male, poi anche in superiorità numerica non siamo riusciti ad approfittarne. Abbiamo fatto veramente poco»

GIOCO DEL PARMA – «Quanto fatto l’anno scorso è arrivato grazie alle caratteristiche scritte nel nostro DNA, lottando su ogni pallone. Preferisco quell’atteggiamento lì al bel gioco. Non mi va però di colpevolizzare i ragazzi per questa giornata storta. Come le vittorie ci fanno capire alcune cose, anche i ko insegnano che non possiamo prescindere da un determinato atteggiamento»